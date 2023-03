Ambiente, il Leo Club Agrigento Host dona l’albero “Rosario Livatino”

In occasione della giornata internazionale dell’albero i ragazzi del Leo Club Agrigento Host hanno messo a dimora un albero d’ulivo alla villa Bonfiglio di Agrigento, donandola così all’intera comunità. “Il Leo Club Agrigento Host – afferma la presidente Marta Castelli – è da sempre attento ai temi ambientali e climatici.Gli alberi sono i nostri alleati per eccellenza e con questa piccola ma significativa donazione vogliamo spronare i nostri concittadini a prendersi cura dell’ambiente e degli spazi comuni”. È stata scelta la Villa Bonfiglio perché rappresenta il cuore verde del Viale della Vittoria, luogo in cui gli agrigentini passeggiano,anche in compagnia dei propri animali domestici. “Ogni anno – afferma Turi Lo Sardo, referente dell’Area Ambiente del Leo Club agrigentino – l’uomo emette miliardi di tonnellate di gas serra, alterando gli equilibri naturali: prima le Nazioni prenderanno provvedimenti seri e tanto meglio sarà per tutti. Inoltre, dopo essermi confrontato con la presidente Marta Castelli e gli altri ragazzi, ho proposto di dedicare questo albero al magistrato e beato canicattinese Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990. Vogliamo che Livatino sia un esempio, soprattutto per noi giovani che dobbiamo necessariamente costruire un futuro più giusto, equo e sostenibile, a partire dalla tutela degli ecosistemi. Noi Leo custodiremo l’albero donato ma lo affidiamo anche alle cure della comunità e dell’amministrazione comunale”. Il sindaco Micciché, infatti, a nome del consiglio e della giunta, ringrazia i ragazzi per la sincera dimostrazione d’affetto nei confronti della Città. “Come Leo Club – conclude Turi Lo Sardo – collaboriamo e collaboreremo con cittadini e associazioni, tra cui Plastic Free, Favara per il Futuro, il FAI e tante altre, cercando di coinvolgere più persone possibili. Personalmente, lavorando a Bologna, non ho potuto prendere parte alla piantumazione, e dunque ringrazio tutti gli amici e soci del Leo Club Agrigento Host che hanno portato avanti l’evento, tra cui Francesco Bonfiglio, mio predecessore come referente dell’Area Ambiente per lo scorso anno e Marta Castelli, la presidente dell’anno sociale in corso”.