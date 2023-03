Lotta al Cyberbullismo, Albano “Regione Siciliana e Polizia insieme”

L’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, ha incontrato Peppe Puleo, in rappresentanza del Siulp (Sindacato Polizia di Stato) e dell’Anps (Associazione nazionale Polizia di Stato) di Palermo, per discutere delle azioni da mettere in atto nelle scuole sul tema della lotta al bullismo e, in particolare, del contrasto al cyberbullismo e del corretto utilizzo dei social. All’incontro ha preso parte anche il pedagogista Maurizio Lo Galbo.

«Riteniamo – dice l’assessore Nuccia Albano – che tematiche come queste meritino una trattazione più ampia e continuativa nelle scuole: è di fondamentale importanza la conoscenza del problema per riuscire a percepire e comprendere i segnali di sofferenza dei nostri giovani e offrire loro il supporto necessario. Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni, largamente diffusi tra i giovani, che occorre contrastare. Per farlo, istituzioni e forze di polizia devono mettere in pratica azioni preventive più incisive negli istituti scolastici, promuovendo progetti per sensibilizzare i ragazzi ad un uso sicuro, consapevole e responsabile del web».