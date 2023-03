Si finge ex alunna e ruba in casa di insegnante: 6mila euro il bottino

Colpo grosso in un appartamento di Sciacca di proprietà di una insegnante in pensione di settantotto anni. Due donne sono entrate in azione con un vecchio trucchetto. Una di loro si è spacciata per una ex alunna della professoressa, presentandosi all’ingresso dell’abitazione e chiedendole di chiacchierare. Un invito accolto dalla pensionata ignara che si trattasse di una scusa.

Infatti la porta di casa non è stata chiusa e una complice è riuscita a intrufolarsi e rubare gioielli e monili d’oro per un valore di 5 mila euro e la somma di mille euro in contanti. L’anziana si è accorta soltanto in un secondo momento di essere stata raggirata e ha cosi chiamato i carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità delle due malviventi, due donne di circa trent’anni.