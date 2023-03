Agrigento, Guardia di Finanza sequestra mimose ad ambulanti abusivi

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Agrigento che, in occasione della festa delle donne, ha verificato la regolarità di licenze e autorizzazioni nella vendita delle mimose. Diverse le irregolarità portate alla luce dalle fiamme gialle tra la città dei templi e Favara. Scoperti diversi ambulanti che lavoravano praticamente in maniera abusiva. La gdf ha sequestrato in tutto 400 composizioni floreali che sono state poi donate a tutte le donne presenti al Teatro Pirandello in occasione dello spettacolo del Mandorlo in Fiore.