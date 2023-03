Porto Empedocle, rubate le offerte a San Calogero

Ladri in azione alla casa portuale di Porto Empedocle dove è custodita la statua di San Calogero. Ignoti sono riusciti a forzare la cassetta delle offerte e portare via quanto custodito. Il colpo è avvenuto in pieno giorno quando la casa rimane aperta per permettere ai fedeli di visitare la cripta che ospita il Santo nero. Un furto sacrilego messo a segno da balordi senza scrupoli. Il bottino ammonterebbe a pochi spiccioli. A fare la scoperta è stato uno degli addetti.