Grotte, al via i lavori per la riqualificazione della villetta in via Europa

A Grotte sono iniziati i lavori per la riqualificazione e arredamento area verde attrezzata da destinare a parco giochi inclusivo, in via Europa, di fronte la Scuola Materna.

L’intervento di circa 41.000 euro è finanziato con fondi destinati alla realizzazione di Infrastrutture sociali messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’anno passato i fondi erano stati utilizzati per la riqualificazione del campo di calcetto.

A renderlo noto sono l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Morreale e il Sindaco Alfonso Provvidenza.