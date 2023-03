Mandorlo in Fiore, oltre 50 mila presenza in città: il bilancio della Prefettura di Agrigento

A conclusione della 75ª edizione del Mandorlo in Fiore – con la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da 24 Paesi – che ha registrato ad Agrigento una straordinaria affluenza di pubblico – tra cittadini e turisti provenienti dalle Province della Sicilia, da altre Regioni italiane e dall’estero – con numeri che hanno superato di gran lunga 50.000 persone, il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento e apprezzamento per lo straordinario impegno e l’efficace azione “sul campo” svolta dalle Forze di Polizia e dalla Polizia locale per assicurare i servizi di vigilanza e controllo a presidio della sicurezza per le numerose persone presenti all’evento.

La puntuale pianificazione di tutte le attività in sede di diverse riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica seguite da tavoli tecnici presso la Questura ha consentito una efficace armonizzazione degli interventi delle Forze dell’Ordine, delle numerose Associazioni di volontariato e degli Operatori sanitari.

Il Prefetto pertanto rivolge un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale, alla Protezione Civile Regionale e del Libero Consorzio comunale di Agrigento, alle Associazioni di volontariato, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana, all’Azienda Sanitaria Provinciale e al Servizio del 118 che hanno assicurato anche i numerosi interventi di soccorso e assistenza sanitaria gran parte dei quali risolti con l’opera immediata di medici e infermieri presso l’apposita tenda medica che ha costituito un importante presidio sanitario al servizio di tutta la manifestazione.

Ancora una volta l’azione sinergica di tutte le componenti dell’apparato sicurezza, sanitario, di protezione civile e del volontariato hanno consentito, nonostante l’imponente presenza di persone che hanno raggiunto Agrigento con pulmann e auto private, l’ordinato svolgimento dell’intera manifestazione che ha costituito uno straordinario momento di incontro tra popoli nel segno della pace e dell’amicizia.