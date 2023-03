Racalmuto, scontro tra auto: tre feriti

Incidente stradale la scorsa notte tra Grotte e Racalmuto. Due automobili, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Uno dei veicoli, dopo l’impatto, si è capovolto sul fianco.

Il bilancio è di tre feriti. Si tratta di una coppia di fidanzati e di un quarantenne. I tre, trasferiti all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì e al Sant’Elia di Caltanissetta, non sarebbero in pericolo di vita.

Lo scontro è avvenuto tra una Seat Ibiza, al bordo della quale viaggiavano i due fidanzati, e una Fiat Grande Punto, guidata dal quarantenne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, il personale del 118 e una squadra di vigili del fuoco.