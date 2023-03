Persone scomparse, in aumento le denunce nell’agrigentino: i casi irrisolti

In Italia nel 2022 sono state registrate 24.369 denunce di scomparsa, un numero in preoccupante aumento rispetto all’anno precedente (+26,46%). Il dato, per rendere ancora più l’idea del fenomeno, corrisponde a 67 denunce al giorno. Il dato emerge dalla relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il prefetto Antonino Bella, con riferimento al 2022. La Sicilia, che detiene tristemente il primato nell’anno appena trascorso, conta 7.226 segnalazioni e ben 5.210 sono persone ancora da ritrovare. La maggior parte di loro sono uomini (91,75%), minorenni e stranieri (86%). Quest’ultimo dato può essere letto nell’ottica del flusso migratorio sull’isola. Ma ad ogni singola denuncia corrisponde una persona e dunque famiglie e affetti che coltivano la speranza di riabbracciare un proprio caro ma che convivono con il dolore nell’affrontare queste vicende.

Anche in provincia di Agrigento si registra un trend in crescita. Nel 2022, secondo la relazione del Commissario straordinario, sono state 1.594 le denunce di scomparsa nell’agrigentino. Soltanto 378 sono le persone ritrovate. In Sicilia soltanto nella provincia di Trapani si registrano più casi.

Dalla relazione del Commissario straordinario emerge come la maggior parte delle situazioni siano rappresentate dai “cosiddetti “allontanamenti volontari”, con l’82,85% del totale delle denunce di scomparsa. Seguono quelle per cause “non determinate”, quelle per “possibili disturbi psicologici” nonché per gli “allontanamenti da istituto o comunità”, per le “sottrazioni” e, per ultimo, le denunce per le scomparse di persone “possibili vittime di reato”, con la percentuale più bassa, pari allo 0,22%. La percentuale più alta di ritrovamenti è quella nella categoria delle scomparse per “possibili disturbi psicologici”, mentre la più bassa risulta quella per le “sottrazioni di minori da coniuge o altro congiunto”.

Alcune delle sparizioni, che fanno riferimento agli anni precedenti al 2022, sono diventati veri e propri misteri ancora oggi irrisolti. I casi più eclatanti nell’agrigentino sono quelli di Gessica Lattuca, originaria di Favara, scomparsa il 12 agosto 2018 e mai più ritrovata; Giuseppe Fallea, pensionato di 84 anni anche lui di Favara, scomparso il 13 maggio 2020; Angelo Gentile, originario di Santo Stefano Quisquina, scomparso il 9 gennaio 2019 da Marsala; Gioacchino Vella, originario di Palma di Montechiaro, scomparso il 25 settembre 2018; Giuseppe Gulli, 86 anni, scomparso a Menfi nel pomeriggio del 17 aprile 2018; Giuseppe Alaimo, pensionato di 61 anni, scomparso da Racalmuto il 19 gennaio 2018.