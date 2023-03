Arcidiocesi di Agrigento, meno sacerdoti e sempre più anziani

Meno sacerdoti e sempre più anziani nella Diocesi di Agrigento. È quanto emerge da una indagine condotta dal settimanale “L’amico del Popolo” oggi pubblicata sul quotidiano La Sicilia dalla giornalista Marilisa Della Monica. Sono 243 i presbiteri presenti e di questi soltanto in 13 hanno meno di 34 anni. Un dato che permette di cristallizzare una “crisi di vocazione” che nell’ultimo periodo si è trasformata in mancanza di parroci.

Dei 243 presbiteri 193 sono diocesani, 38 religiosi, 5 sono stranieri e uno soltanto proviene da altra diocesi. In tutto sono 194 le parrocchie presenti sul territorio della provincia di Agrigento. Sono 64 i sacerdoti che ormai hanno superato i 75 anni di età e dunque sarebbero già dovuti andare in pensione. In teoria. Perché in pratica molti di loro continuano ad essere fondamentali per sopperire alla “carenza di personale” e garantire presenza e attività nelle parrocchie.

Sono invece 47 i preti compresi in una fascia di età tra i 35 e i 44 anni.Sono 53 quelli compresi tra i 45 e i 54 anni mentre sono 21 quelli che hanno un’età compresa tra i 65 e i 74 anni.