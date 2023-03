Distretto sanitario D3, il comune di Grotte firma convezione

Firmato dal Comune di Grotte lo schema di convenzione per la gestione dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (Distretto socio sanitario D3) Comuni di Canicattì, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa.

La finalità della Convenzione è la piena realizzazione dei Piano di Zona,Piano di Attuazione Locale (PAL),Piano Regionale Non Autosufficienza, nell’ambito del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie.

“Solo uniti possiamo migliorare i servizi per i cittadini.Grotte promuove le coalizioni territoriali”,così il Vicesindaco con delega ai servizi sociali Roberta Di Salvo e

Il Sindaco Alfonso Provvidenza.