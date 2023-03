Al teatro Pirandello torna il concerto “Rock in teatro”

Dopo il successo dello scorso anno torna il 1 Aprile al Teatro Pirandello “Rock in Teatro”, uno spettacolo dedicato alla musica italiana.

Sul palco gli artisti Robby Pellati, Rigo Righetti e Federico Poggipollini, storici musicisti di Ligabue, insieme a Riccardo Onori, chitarrista e braccio destro di Jovanotti e Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato, la voce del concerto sarà quella del cantante emiliano Lollo Campani che ha partecipato a “The Voice” e al musical di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”, regaleranno al pubblico alcuni brani di Lucio Dalla, Lucio Battisti, Bennato, Ligabue e Jovanotti.

I biglietti per il concerto “Rock In Teatro” sono acquistabili online sul sito di CoopCulture (www.coopculture.it) al prezzo totale di 15euro, parte dell’incasso verrà devoluto in beneficienza con Rotaract Agrigento.