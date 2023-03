Festeggiamenti Maria Ss.del Monte a Racalmuto, Pagliaro: “bisogna attivarsi in tempo per le autorizzazioni”

“L’anno scorso per difficoltà autorizzative non del tutto chiarite, i festeggiamenti di Maria SS del Monte non sono stati celebrati secondo la storica tradizione cinquecentesca, sollevando tantissime polemiche fra i racalmutesi e i tanti fedeli, lasciandoli fortemente indignati – come se non bastasse, anche la festa del giorno di Carnevale, per motivi tecnici burocratici non è stata autorizzata, lasciando molti adolescenti e giovani amareggiati e delusi soprattutto l’associazione che ha realizzato i carri allegorici. Alla luce di tutto questo, chiedo al sindaco Vincenzo Maniglia, di attivarsi personalmente, per tempo, per l’espletamento di tutto l’iter autorizzativo, al fine di poter celebrare la prossima festa del Monte secondo tradizione, considerato che quest’anno sarà arricchita con un particolare evento inaugurativo il “Cero degli Immigrati” proposto dall’associazione culturale Vivi Racalmuto. Ho chiesto di attivarsi costituendo una commissione permanente dedicata a superare tutte le criticità dei festeggiamenti. Vigilerò su quanto sopra esposto nell’interesse del rispetto delle tradizioni e dei fedeli.” Così in una nota l’ex presidente del consiglio comunale di Racalmuto, Sergio Pagliaro, interviene per i prossimi festeggiamenti di Maria S.S. del Monte di Racalmuto con una lettera inviata al sindaco Maniglia chiedendo di superare le criticità di autorizzazione del 2022.