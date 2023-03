Ravanusa, Angelo Rago: l’opposizione non ha bocciato il bilancio “approfittando” dell’assenza dei consiglieri di maggioranza

Il sindaco, dopo aver disertato per sei volte consecutive il confronto in aula su temi importanti riguardanti la cittadinanza e la disastrosa situazione economica del nostro comune, ha rilasciato dichiarazioni e comunicati stampa che non corrispondono del tutto a verità.

Ieri in aula, era molto evidente il disagio del Sindaco, disagio mascherato da un finto e pietoso ottimismo oltre che da molta ipocrisia, consapevole inoltre di non avere più la maggioranza in consiglio comunale.

Per amore di chiarezza e verità, l’opposizione non ha bocciato il bilancio “approfittando” dell’assenza dei consiglieri di maggioranza; se così fosse stato, nella seduta consiliare di ieri, non avremmo consentito l’approvazione riguardante il Bilancio Consolidato. Difatti su un totale di 14 consiglieri presenti, solamente 7 erano i facenti parti della maggioranza, di conseguenza il Consolidato non avrebbe avuto via libera.

Il nostro intento era quello di discutere nella sede opportuna e in presenza del sindaco, dei seguenti punti:

1. della delibera di giunta del 16/02/2023 “distribuzione delle ore ai dipendenti part-time”, distribuzione effettuata non con l’obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini e il rendimento degli uffici, bensì eseguita con una logica inaccettabile, quasi a far pensare ad una logica clientelare considerato l’avvicinarsi della campagna elettorale. Su proposta dell’opposizione, proposta formulata dal consigliere Angelo Rago, il consiglio comunale ha approvato a maggioranza, con 8 voti favorevoli e 7 contrari, l’indirizzo ben chiaro e preciso al sindaco di annullare suddetta delibera del 16/02/2023 e ridistribuire l’incremento delle ore ai lavoratori, senza prendere in considerazione l’appartenenza politica di ciascuno ma con l’effettività volontà di migliorare i servizi del nostro paese.

2. Dell’esagerata richiesta di anticipazione alla banca della somma di denaro di oltre 4.000.000 euro. Il forte indebitamento del nostro comune è dovuto sia alla mancata predisposizione, entro i limiti di legge, dei documenti di contabilità, pertanto non rispettando i tempi, non arriveranno le somme che il governo trasferisce ai comuni; sia da un’allegra e spensierata gestione dei soldi pubblici, SOLDI DEI CITTADINI! Di conseguenza questo ha portato un aumento delle tasse, ovviamente a spese dei cittadini.

Con grande senso di responsabilità, i 7 consiglieri d’opposizione, dopo aver discusso gli argomenti che interessavano lavoratori e cittadini, tematiche che il sindaco voleva evitare con un atteggiamento sfuggente e sempre poco chiaro, i consiglieri Savarino, Iacona e Ciotta lasciano volutamente l’aula consiliare. Invece i consiglieri Rago, Sortino, Gambino e La Marca rimangono in aula per mantenere il numero legale, si astengono alla votazione, ma con la loro presenza hanno consentito l’approvazione del Bilancio Consolidato.

Il Consigliere Comunale Angelo Rago