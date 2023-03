Racalmuto, pronto il parco giochi alla scuola Generale Macaluso: martedì l’inaugurazione

Sono stati utlimati i lavori per la realizzazione del parco giochi al plesso scolastico “Generale Macaluso” di Racalmuto. L’iniziativa è della ditta Iseda e ricade all’interno dell’appalto del servizio di igiene ambientale in appalto all’azienda. Martedì prossimo alle 12, ci sarà l’inaugurazione del nuovo parco giochi alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia che ha fortemente voluto la realizzazione del progetto per i bambini e dei rappresentanti dell’Iseda che ha realizzato il progetto.

Il parco giochi, si estende per una superficie totale di 100 metri quadri è stato allestito nell’aiuola a destra dell’ingresso principale della scuola. Sul pavimento antitrauma certificato, sono stati installati diversi giochi tra cui un’ altalena doppia, un dondolo a due posti, un gioco a molla, una giostra circolare inclusiva ed uno scivolo . Particolare attenzione è stata adottata nella scelta della giostra inclusiva. Il suo design particolare con il tubo posto in prossimità del pollice, infatti, servirà da appoggio aiutando l’accesso e la discesa ai bambini con funzionalità motorie ridotte, favorendo di fatto l’interazione con bambini normodotati ed educando la comunità al valore unico dell’inclusione e all’importanza dello stare insieme.

Nel disporre i giochi si è tenuto particolarmente conto delle aree di pertinenza per evitare incidenti.

Tutti i giochi sono realizzati dalla ditta Intergreen, leader mondiale nel settore dell’arredo urbano. I materiali impiegati rispettano le normative in materia di ambiente e sicurezza, il legno è ricavato da foreste eco-sostenibili così come la gomma che viene derivata da materiali di riciclo.