Bocconi avvelenati tra Grotte e Racalmuto, caccia al responsabile

Bocconi avvelenati disseminati lungo il tratto di strada tra Racalmuto e Grotte che è costata la vita a cinque cani padronali, e non randagi, deceduti per avvelenamento. Storie che si ripetono, perchè già qualche mese fa si erano verificati episodi di rinvenimenti di esche letali del cibo per cani a cui era stato mescolato del lumachicida che avevano causato la morte di innocenti animali.

“Gli stessi proprietari di cani vittime della trappola mortale devono recarsi e denunciare ai Carabinieri o ai Vigili urbani l’accaduto, altrimenti loro non possono intervenire se non hanno qualcosa di scritto”, questo è l’ennesimo appello della pagina facebook “La voce dei grottesi e non solo”.

I cittadini sono arrabbiati, e chiedono di fronte alla morte di Macchia che venga individuato il presunto responsabile di questi atti criminosi.