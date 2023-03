Guida in stato di ebbrezza ma non gli fanno avvisare l’avvocato: assolto

Finisce con la sua auto in un terreno con un tasso alcolico cinque volte superiore a quanto previsto dalla legge ma viene assolto perché durante gli accertamenti non gli viene chiesto se voleva farsi assistere dall’avvocato. Lo ha disposto il giudice monocratico Fulvia Veneziano assolvendo dall’accusa di guida in stato di ebbrezza un uomo di 50 anni di Raffadali.

L’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Catalano, era stato soccorso dai carabinieri dopo essere finito con la sua Golf fuori strada a Joppolo Giancaxio. Durante gli accertamenti in ospedale, come emerso, non gli è stato chiesto se volesse avvisare un avvocato con la conseguenza che gli atti sono divenuti inutilizzabili al processo. Così è scattata l’assoluzione.