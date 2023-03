Portopalo, tentano di dare fuoco alla chiesa, caccia ai responsabili

Follia a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove è stato appiccato un incendio nella chiesa di San Gaetano, patrono del Comune marinaro.

Coperta infiammata contro l’altare

Il rogo è stato spento dai soccorritori prima che potesse creare dei grossi danni, frattanto sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri per riuscire a rintracciare l’attentatore anche se non si esclude che ad agire possano essere stati in due. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, qualcuno è entrato in chiesa e dopo aver intriso di liquido infiammabile una coperta l’ha lanciata, ormai in fiamme, contro l’altare.

L’allarme di una parrocchiana

Poco dopo, è arrivata una donna, una parrocchiana che, avvertendo dall’esterno puzza di bruciato, è entrata in chiesa, accorgendosi del rogo. A quel punto, ha chiesto soccorso e nel volgere di qualche minuto il principio di incendio è stato spento.

Le indagini dei carabinieri

Il parroco della chiesa sarà ascoltato dagli inquirenti allo scopo di verificare se, di recente, ha avuto degli screzi con qualcuno, che, magari, avrebbe voluto, in quel modo così folle, dargli una lezione. Lo stabiliranno i militari che, stando ad alcune fonti locali, non potranno avere a loro disposizione le telecamere di sicurezza: a quanto pare, non funzionano, nonostante i finanziamenti pubblici per istallarle.