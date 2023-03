Favara, lo straziante addio al piccolo Davide

Straziante. Una folla oceanica di persona si è ritrovata questo pomeriggio nella chiesa Apostoli Pietro e Paolo per dare l’ultimo saluto al piccolo Davide Licata, deceduto la scorsa settimana a soli dodici anni mentre stava giocando a basket nella palestra dell’istituto Guarino.

Favara si è stretta nel dolore e nel silenzio per rendere omaggio al piccolo Davide. Lacrime e un lungo applauso hanno accompagnato l’uscita del feretro, una bara bianca e la sua maglia con il numero 24. Tantissime le persone che hanno voluto omaggiare Davide così come la Fortitudo Agrigento, massima espressione del territorio di uno sport che il dodicenne amava alla follia e di cui era un portento.

Favara, dopo le lacrime versate, adesso chiede risposte. Così come i familiari. Ed è proprio in questa direzione che da giorni inquirenti e investigatori stanno lavorando incessantemente per fare luce sull’intera vicenda. Nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia all’ospedale di Agrigento ed entro novanta giorni ci saranno i primi punti fermi dell’inchiesta. Ma oggi è il giorno del dolore e del ricordo in memoria del piccolo Davide.