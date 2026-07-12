I Carabinieri della Stazione di Balestrate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti a carico, ritenuto responsabile di tentato omicidio. I fatti si sono svolti nel corso della notte appena trascorsa, intorno all’una. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato – in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’assunzione di bevande alcoliche – per futili motivi, ha aggredito verbalmente un cittadino di 47 anni in strada. La discussione, scaturita dall’atteggiamento molesto e aggressivo del 43enne, è durata pochi istanti, fino a quando, quest’ultimo si è momentaneamente allontanato. Il 43enne è tuttavia tornato sul posto dopo pochi minuti e dopo aver individuato l’uomo con cui aveva appena litigato, gli si è avvicinato repentinamente e lo ha colpito al collo con un coltello, per poi darsi alla fuga per far perdere le proprie tracce.

​Immediato l’intervento dei Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio che, hanno avviato tempestivamente le indagini, visionando anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, gli operanti hanno riconosciuto l’aggressore e si sono recati presso la sua abitazione. All’interno dell’immobile, l’uomo è stato bloccato mentre indossava ancora i pantaloni sporchi di sangue. L’arma utilizzata per l’aggressione e gli indumenti sono stati posti sotto sequestro.La vittima del fendente fortunatamente non in pericolo di vita, è stata subito soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Partinico venendo dimessa con una prognosi di 12 giorni e due punti di sutura. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.