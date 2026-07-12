I Carabinieri della Stazione di Balestrate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti a carico, ritenuto responsabile di tentato omicidio. I fatti si sono svolti nel corso della notte appena trascorsa, intorno all’una. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato – in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’assunzione di bevande alcoliche – per futili motivi, ha aggredito verbalmente un cittadino di 47 anni in strada. La discussione, scaturita dall’atteggiamento molesto e aggressivo del 43enne, è durata pochi istanti, fino a quando, quest’ultimo si è momentaneamente allontanato. Il 43enne è tuttavia tornato sul posto dopo pochi minuti e dopo aver individuato l’uomo con cui aveva appena litigato, gli si è avvicinato repentinamente e lo ha colpito al collo con un coltello, per poi darsi alla fuga per far perdere le proprie tracce.
Immediato l’intervento dei Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio che, hanno avviato tempestivamente le indagini, visionando anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, gli operanti hanno riconosciuto l’aggressore e si sono recati presso la sua abitazione. All’interno dell’immobile, l’uomo è stato bloccato mentre indossava ancora i pantaloni sporchi di sangue. L’arma utilizzata per l’aggressione e gli indumenti sono stati posti sotto sequestro.La vittima del fendente fortunatamente non in pericolo di vita, è stata subito soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Partinico venendo dimessa con una prognosi di 12 giorni e due punti di sutura. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.