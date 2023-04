Aggredisce la moglie e le provoca lesioni: arrestato 54enne

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un 54enne del posto in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Marsala.L’odierna misura, richiesta dalla Procura di marsalese, scaturisce dalle violazioni, documentate dai Carabinieri di Campobello, a seguito di condotte di maltrattamenti che l’indagato avrebbe messo in atto nei confronti della moglie convivente.La donna, al culmine di alcune liti, sarebbe stata aggredita tanto da richiedere l’intervento dei sanitari per le lesioni riportate. Durante l’arresto i Carabinieri hanno inoltre notato che era stato modificato il contatore dell’energia elettrica e hanno pertanto richiesto il supporto di personale qualificato che ha constatato la presenza di un contatore rudimentale con un cavo elettrico esterno che sarebbe stato utilizzato per non pagare l’energia elettrica. Per questo motivo il 54enne è stato anche denunciato per furto aggravato.Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.