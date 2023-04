L’Akragas é in Serie D, tripudio ad Agrigento

L’Akragas vince 2-0 contro il Resuttana all’ultima giornata di campionato e conquista la promozione in Serie D. In uno stadio Esseneto gremito, i biancazzurri di mister Terranova si impongono 2-0 con i gol di Barrera e Garufo e staccano il pass per la quarta serie. Agrigento può così festeggiare il ritorno in Serie D dopo una stagione emozionante caratterizzato da un testa a testa con l’Enna.

“Abbiamo fatto una promessa alla città e l’abbiamo mantenuta”, dice il presidente Deni. “Siamo in serie D e adesso ci godiamo la festa”. Lacrime di gioia anche per là vicepresidente.