Elezioni a Licata, Montana ritira la candidatura a sindaco: “prevale l’unità del centrodestra”

“Desidero confermare quanto annunciato dai vertici politici e dagli amici della sezione Lega di Licata, che ringrazio di cuore per il sostegno e il supporto manifestati in queste settimane. Da uomo del centrodestra e di partito mi allineo convintamente alle decisioni assunte, pur ritenendo valido ed importante il progetto civico proposto per Licata, che continuerà nella Lista della Lega, che ambisce a raggiungere ottimi risultati, grazie anche al contributo di chi crede nella mia proposta di buongoverno.” Cosi Giuseppe Montana annuncia il passo indietro alle elezioni amministrative che si terranno a Licata il 28 e il 29 Maggio. Montana insieme alla Lega scendono in campo a sostegno del candidato Balsamo.

“Ho ritenuto di far prevalere le ragioni dell’unità del centrodestra, dinanzi ad ambizioni personali, ma annuncio sin da adesso che il mio impegno per la collettività rimarrà intatto, nell’interesse della comunità intera. Desidero ringraziare chi, come associazioni, imprenditori, professionisti e singoli cittadini, mi aveva mostrato il proprio sostegno, che potrà confluire adesso nel supporto alla lista della Lega. Ringrazio, inoltre, tutti i componenti della sezione della Lega e il commissario regionale Annalisa Tardino, per le parole di stima che hanno ritenuto rivolgermi.Auguro a tutta la coalizione di centrodestra di conquistare il consenso dei licatesi, che meritano un buongoverno che, sono certo, insieme potremo finalmente dare alla città”, ha concluso Montana.