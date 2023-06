Canicattì, riceve sms e gli spariscono oltre 1.200 euro dalla carta di credito

Spiacevole disavventura per un cinquantottenne di Canicattì, ennesima vittima in provincia di Agrigento di una frode informatica. L’uomo si è recato al commissariato e ha denunciato movimenti anomali sul conto corrente dopo aver ricevuto due messaggi con i quali gli veniva comunicato l’avvenuto acquisto di prodotti su internet.

In breve tempo dalla carta di credito sono spariti prima 982 euro e subito dopo altri 292 euro. Gli acquisti, che l’uomo non ha mai fatto, sarebbero stati effettuati su un sito internet di Roma. Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi. La carta di credito intanto è stata bloccata.