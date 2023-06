Tutto ciò che ha una storia porta con sé un certo fascino attraverso il tempo. Anche il poker riesce ad esprimere la sua importanza attraverso la storia. Scopriamo insieme come si è evoluto questo gioco.

Le origini e l’evoluzione del poker

Quella del poker è una storia piuttosto singolare ed inconsueta che arriva da molto molto lontano. Una storia piena di audacia e dinamismo che ha attraversato epoche, nazioni e stili e che ci è giunta in modo deciso e particolare. Le radici di questo gioco di carte francesi risalgono a centinaia di anni fa, si stima che abbia infatti almeno due secoli di vita. Come per tutte le cose che subiscono modificazioni dal tempo, anche il poker in origine non era come noi lo conosciamo oggi. Per quanto non si sappia con esattezza chi lo abbia inventato, si sa con certezza che la sua versione moderna viene dal mitico West Americano del XIX secolo. Gli storici fanno risalire il gioco al X secolo e le prime apparizioni del gioco pare vengano dalla Cina o dalla Persia. Altri studiosi invece collocano i natali del gioco in Francia nel XVII secolo. Quello che è certo è che intorno agli anni ’30 dell’Ottocento ha preso piede in America, negli Stati Uniti ed è da lì che è iniziato il suo successo. Nel tempo il gioco ha subito delle modificazioni importanti. All’inizio era considerato un passatempo, un gioco di carte come un altro da giocare con gli amici o in locali predisposti. La prima vera traccia con tanto di memorie scritte appartiene all’attore inglese Joe Cowell che ha riportato come il gioco fosse praticato a New Orleans nel 1829. Si giocava con un mazzo di 20 carte ed un massimo di 4 giocatori.

Resta anche incerta l’origine del nome che dall’inglese to poke vuol dire spingere, attizzare e forse il rimando è al fatto che questo gioco ti spinge oltre i tuoi stessi limiti.

Quello che appare certo è che in ogni fase evolutiva al poker si è aggiunto un elemento di novità che lo ha reso famoso, intramontabile e duraturo. Molti sono anche gli aspetti che riguardano la psicologia e le innovazioni dietro al poker, come il bluff, lo studio delle probabilità e l’introduzione di varianti del gioco, su tutte, la più famosa, il Texas Hold’em. Ma oltre alle novità, al fascino storico e alla resistenza attraverso le epoche, il vero trampolino di lancio del poker è stato l’avvento di internet.

Come internet ha rivoluzionato il poker

Quello che prima era un gioco solo per alcuni eletti, è diventato d’un tratto, un gioco per tutti. Grazie ad internet, infatti, il poker ha assunto un volto completamente nuovo che è riuscito a coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo.

Quello che accade oggi è infatti che, in qualsiasi momento della giornata, chiunque ovunque si trovi, può giocare un torneo di poker direttamente dal suo smartphone, sfruttando le funzionalità innovative del poker online.

Internet ha dato possibilità a chiunque di dedicarsi al poker ed è stato un bene sia in un'ottica di inclusione sia di allenamento. Negli ultimi anni infatti si fa sempre più strada l'idea che il poker non sia un gioco solo di fortuna ma una vera e propria disciplina mentale.

Il poker uno sport mentale

La modernità ha totalmente cambiato la percezione del poker che non è più solo un gioco governato dalla dea bendata ma una vera e propria arena da mentalist. Il poker richiede infatti abilità non indifferenti, richiede memoria e una consapevole gestione delle emozioni per fare la mossa giusta al momento giusto. In due parole: disciplina e strategia. Queste considerazioni vengono fuori anche dall’esperienza dei campioni odierni che passano gran parte del loro tempo a studiare minuziosamente il gioco cercando di affinare la propria strategia. Diversi studi hanno inoltre evidenziato come il poker non possa essere solo un gioco di fortuna, considerando proprio la scia di vittorie che campioni di fama mondiale riescono ad ottenere. Un trend che non si può spiegare con il solo calcolo probabilistico da affidare alla dea bendata. Anche per questo motivo oggi il poker si è fatto spazio alle Olimpiadi dei giochi mentali che si giocano ogni anno a Londra. Un giusto riconoscimento per uno sport che non smette mai di stupire e che pone il talento al centro di tutto. Ed è proprio con il talento che si possono portare a casa delle belle somme in denaro.

Il poker resta in ogni caso uno sport che intriga e questo è dimostrato dal fatto che sono tantissimi i talenti di altri sport che hanno deciso di dedicarsi totalmente al gioco di carte. Ronaldo, Neymar, Vardy sono solo alcuni dei talentuosi calciatori che hanno dichiarato come, nel tempo libero, amino rilassarsi al poker studiando, come sul campo da calcio, la tecnica e la strategia migliore per stendere l’avversario.

Forse anche per questo è un gioco davvero completo, perché è sia fisico che mentale e per giocarlo al meglio bisogna dare il massimo, superando molto spesso anche molti dei limiti personali che potrebbero non risultare propositivi per la vittoria di una mano. Provare per credere?

H2. Conclusioni

In definitiva quella del poker è una bella storia che può essere raccontata perfino sui libri. Arriva da molto lontano e a noi giunge attraverso le navi, attraverso lunghe traversate e viaggi che oggi hanno fatto del poker il gioco preferito da milioni di utenti. Il suo successo, tuttavia, nel tempo si è mantenuto e grazie al gioco, e grazie al fatto che è riuscito ad imporsi nonostante le modificazioni delle varie epoche diventando un vero e proprio sport mentale. Oggi infatti non è più considerato un gioco di sola fortuna ma un ricettario di abilità, memoria e talento che i giocatori devono affinare con molta pratica. Oltre a tutto questo il fatto che il poker si possa rinnovare in moltissimi modi lo ha reso un gioco mai noioso e sempre ricco di nuovi colpi di scena. In questo l’avvento delle piattaforme online, come la migliore in Italia che abbiamo segnalato, è stato un vero e proprio trampolino di lancio per il successo definitivo. Riuscire a giocare in qualsiasi momento e senza doversi spostare da casa propria, è utile per chi vuole costantemente migliorare e cimentarsi attorno ai tavoli. Le radici antichissime del poker non lo hanno ancorato alla storia e, soprattutto, non lo hanno fatto dimenticare. Ogni giorno sono migliaia gli utenti che si approcciano per la prima volta a questo gioco e che ne restano affascinati. Tra questi potrebbe esserci un futuro campione del mondo e quel campione potresti essere proprio tu. Che aspetti allora? Lanciati in questa avventura che moltissimi altri prima di te hanno vissuto, tramandando la passione di generazione in generazione senza mai smettere di far battere il cuore delle carte francesi.