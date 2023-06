Racalmuto, si era perso tra le campagne in cerca di origano: anziano salvato

Esce con un amico per raccogliere origano in campagna ma si perde e non riesce a tornare indietro. Si sono vissuti momenti di apprensione per le sorti di un ottantacinquenne di Racalmuto fortunatamente ritrovato dopo ore di ricerche a circa tre chilometri dal punto di partenza. Vagava in stato confusionale.

L’uomo, in compagnia di un coetaneo, si era recato in contrada Castelluccio con l’intenzione di raccogliere origano. Probabilmente a causa delle alte temperature ha perso il senso dell’orientamento e si è allontanato troppo. A dare l’allarme è stato il compagno. L’anziano peraltro era senza cellulare.

Dopo alcune ore di ricerche, con decine di carabinieri impegnati sul campo, l’ottantacinquenne è stato ritrovato a tre chilometri da dove era partito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove è stato ricoverato per alcuni accertamenti.