Un uomo di 58 anni è stato morso a un piede da una vipera mentre passeggiava nel bosco a Marineo (Pa). La centrale operativa del 118, diretta da Fabio Genco, ha coordinato l’intervento per salvare l’uomo che rischiava di morire visto che il veleno era andato in circolo. Il paziente ha raccontato che il rettile aveva la testa triangolare e lunghezza inferiore 50 centimetri. Sono intervenute un’ambulanza senza medico da Marieno e un’altra medicalizzata da Belmonte Mezzagno. Nel frattempo è stato inviato un mezzo per prendere l’antidoto che si trovava nel pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove qui gli è stato iniettato l’antidoto. Il paziente è ricoverato in osservazione.