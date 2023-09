Il ministero detta le regole di comportamento per le scuole di ogni ordine e grado in caso di contagi covid per l’anno 2023-2024 che si appresta a partire anche in Sicilia. Emanata la circolare con il vademecum di cosa fare se si verificano episodi di infezione. Da quel che emerge alunni e bambini con sintomi leggeri potranno frequentare le lezioni e non saranno obbligati alla Dad, didattica a distanza.

Lievi raffreddori senza febbre

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. Così stabilisce il ministero in quanto i bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente. “Non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”. Stessa cosa vale per gli studenti che possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/Ffp2 fino alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.

Personale a rischio

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid19 potrà utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria del tipo Ffp2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti. Materiale che dovrà essere fornito dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con una mascherina può usare l’Ffp2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

La sanificazione degli ambienti e i contagi

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del rapporto dell’istituto superiore della sanità COVID-19 n. 12/2021. Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da covid vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta. Nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. L’infettato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni. Al momento le persone risultate positive nelle scuole al test diagnostico per covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti confermati come indicate da ultimo dalla circolare del ministero della Salute nello scorso marzo 2022.