Il giornalista Cesare Sciabarrà si è dimesso dalla carica di consigliere comunale a Canicattì. Nel 2021 dopo il responso delle urne , sconfitto al ballottaggio dall’attuale Sindaco , Vincenzo Corbo, era diventato di diritto secondo la norma regionale consigliere comunale. L’incarico ovviamente lo aveva portato a dato silenzio e assenza dal web , dal mondo dei Social dove era solito denunciare fatti e misfatti della città dell’Uva Italia. Il ruolo istituzionale ricoperto per non alimentare polemiche lo hanno allontanato dal mondo giornalistico dedicandosi al ruolo di politico. Ebbene, dopo due anni Sciabarrà ha ritenuto presentare le sue dimissioni non tramite una conferenza stampa, bensi, da quel mondo che lo ha portato alla ribalta per quelle sue denunce che erano diventati efficaci e da stimolo. “Credo di essere stato il consigliere più prolifico in termini di interrogazioni, di mozioni, di denunce di sollevazioni di temi – ha ribadito- ma a poco è servito. Tanto lavoro, tanta fatica per niente. Oggi, ho deciso in maniera convinta di interrompere questo percorso dando le mie dimissioni da consigliere comunale. Non intendo fare l’utile idiota per i prossimi tre anni. Smetto di creare anche qualche imbarazzo in determinati ambienti. Quindi, consegno le mie dimissioni con una pec. La mia visione della politica è diversa rispettando tutti gli altri”.