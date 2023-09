“Onorato di intraprendere questo servizio in provincia di Agrigento, un territorio ricco di storia, cultura e con un grande potenziale”. Lo ha dichiarato il colonnello Nicola De Tullio, insediatosi alla guida del Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Il nuovo Comandante, che ha preso il posto del colonnello Vittorio Stingo, ha incontrato la stampa. De Tullio arriva da Castello di Cisterna, zona a nord di Napoli, dove è stato al comando del Gruppo Carabinieri ed è stato tra i principali artefici della creazione della Compagnia di Caivano.

Un territorio estremamente complicato con una forte presenza della criminalità organizzata. Così come la provincia di Agrigento: “Anche qui è forte la presenza della mafia ma in un contesto differente”. Il colonnello De Tullio ha già tracciato la strada da seguire che non può non partire dalla lotta alla criminalità organizzata: “Rimane impegno prioritario e per questo collaboreremo in sinergia con la Direzione Distrettuale Antimafia, le procure di Agrigento e Sciacca e le altre forze dell’ordine”. De Tullio, in continuità con il predecessore Vittorio Stingo, ribadisce il concetto dell’Arma della gente: “Saremo presenti e sempre al fianco dei cittadini e delle loro esigenze – ha detto il colonnello – rompendo le distanze e dialogando con associazioni, giovani, studenti e parrocchie”.

Il Col. Nicola De Tullio si è formato presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. Ha conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD) e conseguito il Master di II Livello in “Studi Internazionali Strategico – Militari”. Ha comandato le Compagnie Carabinieri di Cirò Marina (KR) e Reggio Calabria e ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore presso l’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, quale Capo Sezione. Il comandante provinciale De Tullio questa mattina ha anche effettuato la prima visita istituzionale, incontrando il Prefetto di Agrigento Filippo Romano.