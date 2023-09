Interventi terapeutici “cuciti” su misura per bambini con disturbi del neurosviluppo. È la strada tracciata da “Sartoria Mastrogeppetto”, un progetto che negli anni si è affermato al grande pubblico diventando realtà anche ad Agrigento. L’inaugurazione è avvenuta lo scorso weekend con un Open day rivolto anche alle famiglie nei locali della Cooperativa PASA, presieduta da Eugenio Bartoccelli la cui responsabile è la dottoressa Capraro.

Il metodo, ormai consolidato, è quello di Angelo Lo Porto, psicomotricista. L’idea è quella di modellare su misura terapie psicomotorie, in base alle esigenze di ogni singolo paziente, attraverso l’utilizzo di oggetti e materiali di uso comune in grado però di tenere sempre viva l’attenzione dei bambini. L’approccio sartoriale ha efficaci risultati soprattutto nei contesti domestici dove, ad esempio, un semplice scolapasta può rappresentare uno stimolo motivante per i più piccoli.

Il team guidato da Lo Porto, composto anche dalle dottoresse Fabiana Coniglio e Flavia Destasio, si rivolge a una vasta gamma di esigenze e sfide educative: dalla coordinazione motoria al miglioramento delle capacità cognitive passando anche per le interazioni sociali, l’espressione individuale e lo sviluppo di creatività ed emotività.