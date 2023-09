In seguito a un’importante affermazione alle elezioni comunali di Ravanusa, nonostante il mancato ingresso in consiglio comunale a causa della legge elettorale, Luigi Savio Sortino annuncia una decisione politica che segna una svolta nel suo percorso: l’adesione alla Democrazia Cristiana.

Le elezioni comunali hanno rappresentato un inizio fondamentale per Sortino, che ha dimostrato un impegno incrollabile nei confronti della comunità locale e la sua abilità nel proporre soluzioni pratiche per le sfide del territorio. Questo impegno lo ha portato oggi ad unirsi alla Democrazia Cristiana, partito noto per la sua recente rinascita con un forte impegno nei confronti dei giovani e delle donne, e per la sua determinazione nel plasmare un futuro più promettente.

In una dichiarazione rilasciata oggi, Sortino ha evidenziato la sua profonda convinzione riguardo a questa decisione, definendola “il mio primo, ambizioso passo all’interno della politica dei partiti”. Ha espresso la sua inarrestabile volontà di lavorare instancabilmente per il bene della gente e del partito, con uno sguardo costante rivolto ai giovani, alle loro idee e alle sfide che affrontano.

“I giovani rappresentano il motore dell’evoluzione della nostra Terra, e la loro voce deve essere ascoltata e promossa”, ha affermato. “La Democrazia Cristiana ha dimostrato di condividere questa visione, e sono determinato a contribuire a questo percorso di rinnovamento e a portare in alto i valori della DC che condivido e nei quali mi ritrovo pienamente.”

Sortino ha ringraziato Totó Cuffaro, Segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana, e l’On. Francesca Donato, vicepresidente del partito, per il loro impegno fondamentale nel plasmare un partito che si dedica ai giovani, alle donne e che abbraccia un approccio politico nuovo, serio e orientato al futuro.

L’ingresso di Luigi Savio Sortino nella Democrazia Cristiana, con la forza di tanti altri giovani insieme a lui, promette di infondere nuova vitalità e idee fresche in un partito che è in prima linea nella lotta per una Sicilia e un’Italia migliore.