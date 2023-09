Controllava i dipendenti della sua attività commerciale attraverso alcune telecamere installate di nascosto. Tre dei lavoratori, inoltre, sono risultati essere in nero. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato un 35enne imprenditore di Palma di Montechiaro, titolare di un supermercato.

Nei confronti dell’uomo è scattata anche una maxi sanzione amministrativa per un totale di quasi 61 mila euro. Diverse le contestazioni mosse all’imprenditore: violazione degli obblighi del datore di lavoro, impiego di lavoratori irregolari e utilizzo di strumenti audiovisivi per controllare i dipendenti. Dopo l’accertamento dei carabinieri è stato avviato l’iter per la sospensione dell’attività del supermercato.