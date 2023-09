sono state piantate le tende alla Sapienza, dando il via alla mobilitazione nazionale dell’Unione degli Universitari contro il caro affitti e il caro vita. “Il Consiglio dei ministri – dichiara Camilla Piredda coordinatrice nazionale dell’Udu – interverrà sugli idonei non beneficiari del precedente anno accademico che non avevano ancora ricevuto la borsa di studio, stanziando 17 milioni di euro. È un piccolo passo avanti, ma non è possibile rincorrere in questo modo le emergenze e fare aspettare un anno gli studenti senza borsa. Chiediamo al presidente Meloni e al ministro Bernini di trovare urgentemente un miliardo di euro per intervenire su studentati pubblici, affitti, borse di studio, salute mentale e caro libri. Oltre a smettere di sprecare le risorse del Pnrr per gli alloggi privati che costano mille euro al mese”.

La mobilitazione nazionale lanciata dall’Unione degli Universitari è arrivata anche a Palermo. “In questa settimana saremo in quasi tutte le università italiane – dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore di Ateneo dell’Udu Palermo – e oggi anche a Palermo ci siamo mobilitati contro il caro affitti e il caro vita che colpisce gli studenti e le studentesse universitarie. Il Governo Meloni non sta dando delle risposte alle esigenze e difficoltà degli studenti. La gestione dei fondi del PNRR è disastrosa per il sistema universitario, dal punto di vista delle residenze vengono dati più fondi ai privati invece che agli enti pubblici. Come sindacato studentesco non possiamo stare più a queste condizioni”