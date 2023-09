Al via le riprese di “Eterno Visionario”, il nuovo film di Michele Placido dedicato al premio Nobel Luigi Pirandello. Prodotto da Goldenart Production con Rai Cinema e in co-produzione con la società belga GapBuster, il film uscirà nelle sale cinematografiche con 01 Distribution grazie anche al contributo Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission.

CASTING APERTO AD AGRIGENTO

Anche ad Agrigento si cercano comparse per il film. Il casting è aperto dal 2 al 4 ottobre – dalle ore 09:30 alle 17:30 – presso il foyer del Teatro Luigi Pirandello. Il casting è rivolto a uomini e donne di età compresa tra i 30 ed i 70 anni che corrispondano a queste specifiche descrizioni: non avere tatuaggi evidenti, chirurgia plastica o ritocchini evidenti, sopracciglia tatuate, unghie ricostruite, doppi tagli o tagli di capelli moderni, donne senza shatush o meches, né capelli troppo lunghi, al massimo fino alle spalle. Ai selezionati viene richiesta la piena disponibilità lavorativa per un massimo di quattro giorni dell’ultima settimana di ottobre. Per tutte le info scrivere a casting.eternovisionario@gmail.com o contattare 320 9197925.

IL FILM

L’Eterno Visionario, diretto da Michele Placido, esplora il mondo di Luigi Pirandello nella sua sfera più personale: dal legame doloroso con la moglie a quello conflittuale con i figli passando anche per un rapporto controverso con il fascismo. La sceneggiatura del film, oltre che dello stesso Placido, è di Matteo Collura e Toni Trupia. I protagonisti del film sono Fabrizio Bentivoglio, nel ruolo di Luigi Pirandello, Valeria Bruni Tedeschi che interpreta Antonietta Portulano e Federica Luna Vincenti che sarà Marta Abba. I tre figli sono interpretati da Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido. Nel ruolo di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello, Michele Placido.