E’ stato il Castello Chiaramonte di Favara ad ospitare un nuovo incontro del Gal Sicilia Centro Meridionale in vista della nuova programmazione 2021-2027. Numerosa la presenza di imprenditori ed addetti ai lavori interessati ai nuovi bandi che saranno pubblicati attraverso la programmazione Europea. Il seminario organizzato dal Gal Scm ha avuto come scopo quello di raccogliere esigenze e bisogni da parte degli imprenditori locali e di individuare obiettivi e misure per la definizione della “Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo Distretto Rurale, Turistico e Culturale Sicilia Centro Meridionale”. A fare gli onori di casa il sindaco Antonio Palumbo, l’architetto Giacomo Sorce dirigente dell’ente, l’agronomo Carmelo Vetro Era presente l’avvocato Salvatore Pitrola, Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Scm ed attuale sindaco di Ravanusa che ha spiegato alla platea dei partecipanti quali sono i possibili benefici che potrebbero giungere per la provincia di Agrigento e quindi anche per Favara, dalla nuova programmazione 2021-2027 invitando i presenti a presentare le proprie proposte attraverso degli appositi questionari. Al termine sono state diverse le domande rivolte da parte di imprenditori e professionisti che erano presenti all’iniziativa del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridionale. Infatti, Favara con le precedenti programmazioni è stato uno dei 13 comuni agrigentini che fanno parte del Gal Sicilia Centro Meridionale, ad avere usufruito di finanziamenti sia nel pubblico che nel privato. “Queste iniziative- ha detto il sindaco di Favara Antonio Palumbo- sono importanti per lo sviluppo del nostro territorio. Nel nostro comune- ha concluso Palumbo- risiedono parecchi imprenditori che potrebbero usufruire in termini economici dei prossimi bandi che saranno pubblicati dal Gal”. “L’incontro di oggi- aggiunge l’architetto Giacomo Sorce- è stato molto interessante. Credo che tramite il Gal Scm- conclude il dirigente del comune di Favara- si possa avviare una concertazione che porterà soltanto benefici a favore del territorio e nei confronti di chi vi opera investendo le proprie risorse economiche. Per questo motivo altri incontri faranno seguito a quello di stasera non appena avremo contezza dei bandi ai quali potranno partecipare i nostri concittadini”.