Si è svolta, nei locali della Prefettura, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative che si terranno in questa provincia in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile in programma dal 9 al 15 ottobre 2023.

Nell’ambito della manifestazione, che si è voluta intitolare “La Protezione civile è cultura”, si terranno tre incontri formativi con gli studenti delle scuole primarie e secondarie sia in presenza che in videoconferenza ed esercitazioni pratiche in diversi Comuni in cui verranno coinvolti gli alunni degli Istituti scolastici del territorio.

L’organizzazione ha permesso di acquisire la collaborazione delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di porto, del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, del Dipartimento di Protezione Civile del Libero Consorzio, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Azienza Sanitaria Provinciale, del 118 e dei Sindaci coinvolti nelle diverse iniziative.

La giornata conclusiva si svolgerà ad Agrigento presso la Piazza Cavour, sita nel centro cittadino, con la sfilata dei mezzi e del personale delle diverse componenti del sistema della Protezione civile e dimostrazioni teorico pratiche rivolte alla popolazione.

Attraverso l’avvio delle suddette iniziative si vuole coinvolgere la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della conoscenza delle basilari norme di comportamento ai fini di una risposta il più possibile celere ed adeguata nei casi di emergenze di protezione civile che possono mettere a rischio il territorio e la pubblica incolumità.

Nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 9 al 15 ottobre 2023, il Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in collaborazione con Prefettura, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Capitaneria di Porto, USR Agrigento, 118 e i comuni di Agrigento, Cammarata e Porto Empedocle, ha organizzato una serie di eventi.

In particolare, ripetendo l’utile esperienza degli anni passati, sono previsti incontri formativi riservati agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori della provincia su tematiche di protezione civile (sia in presenza che in modalità telematica). Gli appuntamenti sono previsti: per le scuole primarie di primo grado il 9 ottobre, per le secondarie di primo grado l’11 ottobre e per le superiori il 12 ottobre. Gli incontri si svolgeranno in due turni per ciascuna giornata (ore 10:00 e ore 11:00) in presenza nell’aula “Pellegrino” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (via Acrone n.27) e da remoto sempre secondo gli stessi orari.

Martedì 10 ottobre si svolgerà, invece, a Porto Empedocle una esercitazione antincendio in ambito portuale a cura della Capitaneria di Porto, mentre venerdì 13 ottobre si svolgerà a Cammarata una esercitazione nel presidio dei Vigili del Fuoco e del distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Sabato 14 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, ad Agrigento, è prevista un’esposizione dei mezzi di soccorso dei vari enti e del volontariato di Protezione Civile, con esercitazioni al viale della Vittoria e a piazza Cavour.

Saranno occasioni utili ad illustrare tutte le attività dei vari enti e i comportamenti corretti da adottare per la riduzione dei rischi legati alle emergenze, migliorando la sensibilità dei cittadini e la cultura di protezione civile.