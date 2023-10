“Una bruttissima notizia si è abbattuta sulla comunità di Valledolmo. È venuta a mancare il Comandante della Polizia Municipale Anna Rita Mulè. L’amministrazione, il Consiglio comunale e l’intera comunità si stringono attorno alla famiglia esprimendo il più sentito cordoglio”. E’ quanto ha scritto l’amministrazione comunale per comunicare una notizia che ha scosso la comunità.

Anna Rita Mulè era conosciuta da tutti. Ha combattuto con tutta se stessa in questi mesi. Purtroppo è arrivata la notizia che ha gettato nello sconforto familiari, amici e i residenti nel comune palermitano. La camera ardente è stata allestita in piazza Medici. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 nella chiesa Maria Santissima della Purità. Alle 14 ci sarà un corteo che partirà da casa della comandante verso l’aula consiliare. Poi la salma sarà portata in chiesa.