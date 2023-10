Il presidente del Consiglio Comunale di Ravanusa, Maria Teresa Rago, è lieta ed orgogliosa di annunciare la costituzione all’interno del consiglio comunale del gruppo della Democrazia Cristiana, formato da tre membri: Maria Teresa Rago, Sebastiano Avarello e Carmelo Giarrana, un gruppo consiliare che darà forza propulsiva alle iniziative che vorrà porrà in essere l’amministrazione Pitrola.

“Oggi, la Democrazia Cristiana, dichiara la Rago dopo il congresso regionale del 16 settembre scorso, e prossimamente il 21 ottobre ad Agrigento dimostra ulteriormente il suo impegno nella riorganizzazione del partito in ogni sede ed istituzione.

Questa consolidazione della presenza istituzionale all’interno del Comune di Ravanusa è un passo importante verso il miglioramento dell’amministrazione locale. Già condividiamo pienamente gli scopi e gli obiettivi del sindaco Salvatore Pitrola e siamo certi che l’unione delle sinergie porterà alla risoluzione delle numerose problematiche che affliggono il nostro Comune.

Voglio ricordare che la Democrazia Cristiana è sempre stata fondata su valori di solidarietà, sussidiarietà ed umanesimo cristiano e proprio in questi tempi sempre più bui, pieni di incertezza e difficoltà, il nostro prioritario impegno, come DC, è proprio quello di non lasciare indietro nessuno, porgendo il nostro sostegno umano ad ogni cittadino che ne dovesse sentire il bisogno, a prescindere dalla preferenze e dal colore politico.

Come partito, siamo consapevoli dei molteplici problemi che affliggono la Sicilia e le difficoltà che vivono le persone di Ravanusa, tra cui la disoccupazione, la precarietà lavorativa, l’acceso limitato ai servizi sanitari e educativi, nonché le sfide finalizzate a dare una migliore “qualità della vita” ad ogni cittadino.

La nostra azione politica è guidata, giorno per giorno, dalla volontà di affrontare questi problemi in modo tempestivo ed efficace e lavoriamo instancabilmente per promuovere il benessere e lo sviluppo del nostro Comune.

Proprio per raggiungere tale obiettivo, come esponente del gruppo consiliare Democrazia Cristiana, desidero sottolineare a ribadire con fermezza che sosterremo l’amministrazione comunale in ogni sua iniziativa perché credo che la collaborazione e il dialogo con il sindaco Pitrola e la sua Giunta, sono e saranno fondamentali per trovare soluzioni alle questioni più urgenti che necessitano di risposte immediate.

Il gruppo della Democrazia Cristiana è disponibile ad ascoltare le preoccupazioni e le proposte di ognuno e sottoporle all’attenzione dell’amministrazione locale e se necessario anche fuori dai nostri confini cittadini, grazie alla presenza di esponenti del partito che ci hanno dato grande fiducia e immensa disponibilità.

Sono parte attiva di un partito, quello della Democrazia Cristiana, che grazie alla trascinante ed infaticabile azione del nostro segretario nazionale Totò Cuffaro e l’ astenuante lavoro di coesione dell’ Onorevole Carmelo Pace, già capogruppo all’Ars e nuovo responsabile organizzativo a livello regionale, continua nel suo incessante lavoro di aggregazione. Sono entusiasta di vedere sempre più persone che si indirizzano verso il nostro partito, desiderose di condividere i nostri valori e contribuire al progresso della nostra comunità e della nostra terra.

A tutti i livelli, stiamo costruendo giorno per giorno un partito che promuove la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e il dialogo costruttivo tra le diverse fazioni politiche, salendo che la diversità di esperienze e prospettive non può che arricchire il nostro partito e la nostra democrazia.

Il sindaco Pitrola potrà contare su un gruppo consiliare coeso che sostiene con lealtà questa amministrazione, nella consapevolezza del ruolo importante che svolgiamo nella maggioranza.

Cultura di governo e senso di responsabilità sono da sempre la nostra stella polare, c’è tanto da fare e noi siamo pronti ad affrontare tutte le sfide.