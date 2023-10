Un riconoscimento decretato all’unanimità dalla commissione del Premio internazionale Guido Dorso: quest’anno, la Medaglia del Presidente della Repubblica è stata assegnata alla Fondazione Sicilia, presieduta da Raffaele Bonsignore.

La motivazioni, scrive la commissione, sono da ricercare nella “meritoria attività scientifica, economica e culturale” svolta dalla Fondazione in favore del Mezzogiorno. La cerimonia di premiazione si è svolta al Senato della Repubblica, alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani: a ritirare il prezioso riconoscimento è stato il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, premiato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Gli altri premiati nel corso della cerimonia sono stati Silvana Sciarra (presidente della Corte Costituzionale), Andrea Graziosi (Università Federico II di Napoli), Valeria Palomba (Istituto di tecnologie avanzate per le energie del Cnr, Messina), Ottavio Ragone (giornalista e saggista, Napoli), Emanuele Grimaldi (Gruppo Grimaldi, Napoli), Mimmo Cuticchio (associazione Figli d’arte Cuticchio, Palermo), Mario Antonio Consales (cooperativa sociale “Oltre il muro”, Valenzano, Bari), Bill De Blasio (già sindaco di New York) e Giovanna Sebastianelli (Università del Molise).