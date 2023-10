Ladri in azione a Grotte. Ignoti sono riusciti a intrufolarsi in una casa di campagna e rubare due fucili calibro 12 legalmente detenuti da un 65enne del posto. L’uomo però non ha denunciato immediatamente il furto e soltanto in seguito ad alcuni controlli dei carabinieri avrebbe raccontato l’episodio.

Per questo motivo il proprietario di casa è stato denunciato per omessa custodia di armi. Al via adesso le indagini per risalire ai responsabili del colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e anche la Scientifica per cercare elementi utili al fine di trovare i malviventi.