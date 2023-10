Continuano i controlli elettronici della velocità sulle strade ed autostrade siciliane. La polizia ha diramato la lista delle tratte stradali dove sono operativi gli autovelox ed altri dispositivi per il rilevamento della velocità in un’ampia operazione per la prevenzione degli incidenti.

Tale elenco è aggiornato di settimanalmente con diversi sistemi: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser, Telelaser Trucam.

La lista delle strade ed autostrade interessate dagli autovelox

Ecco dove sono posizionati gli autovelox nelle strade statali e nelle autostrade siciliane fino a domenica 15 ottobre.

11 ottobre

Autostrada A18 direzione Catania

Autostrada A20 Messina-Catania

Autostrada A29 Messina-Mazara del Vallo, Trapani

Strada Statale SS 113 Palermo

Strada Statale SS 115 Sud Occidentale Sicula

Strada Statale SS 117 Ter Enna

Strada Statale SS 189 Palermo

12 ottobre

Autostrada A19/ Palermo-Catania, Palermo

Strada Statale SS 189 Palermo

Strada Statale Ss 640 Porto Empedocle, Agrigento

13 ottobre

Autostrada A18 direzione Catania

Autostrada A29 direzione Trapani

Strada Statale SS 626 Caltanissetta

Strada Statale Ss 640 Porto Empedocle Agrigento

14 ottobre

Autostrada A20 Messina-Palermo, Palermo

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, Trapani

Strada Statale SS 117 Bis Caltanissetta

Strada Statale SS 417 Catania

Strada Statale 626 Caltanissetta

Strada Statale 640 Porto Empedocle Agrigento

15 ottobre

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo Trapani.

Limiti di velocità attuali e sanzioni previste

Ricordiamo i limiti attuali:

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall’art. 142 del codice della strada):

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.