I carabinieri hanno reso note le generalita’ dell’uomo che questa mattina a Valguarnera (EN) avrebbe sparato e ucciso Salvatore Scammacca 47 anni. L’uomo dopo avere esploso alcuni colpi quando la vittima e’ passata a bordo della sua auto in via Archimede, e’ fuggito ed e’ attivamente ricercato. Si tratta di Guglielmo Ruisi, anche lui di Valguarnera. Circa mezz’ora prima dell’agguato tra i due era scoppiata una accesa discussione e sembra che tra Scammacca e Ruisi ci fossero da tempo attriti e litigi. L’uomo potrebbe essere armato e probabilmente e’ in fuga con una Mercedes CLK di color blu targata CY 793 AW.

Intanto è morta la donna investita da Salvatore Roberto Scamacca, 47 anni, l’uomo ucciso oggi per strada mentre era a bordo della sua panda, a colpi di pistola. Nunzia Arena, 86 anni, è deceduta all’ospedale Santa Elia di Caltanissetta, dove era stata ricoverata. La donna è stata investita da Scamacca, che subito dopo lo sparo ha perso il controllo della sua auto, finendo contro il mezzo di un ambulante che vendeva la frutta, rimasto anche lui ferito. Intanto continua la caccia all’uomo dopo che le forze dell’ordine hanno diffuso la foto del sospettato, Guglielmo Ruisi, con quale lo Scamacca avrebbe avuto una lite poco prima di essere ammazzato.