Promozione e valorizzazione del territorio, delle imprese e dell’economia, nel segno del turismo esperienziale. La Cna Territoriale di Agrigento anche quest’anno partecipa al TTG di Rimini per mettere in “vetrina” i propri percorsi che riguardano le eccellenze nel settore dell’artigianato artistico-tradizionale e dell’enogastronomia, oltre che il ricco patrimonio archeologico, paesaggistico, naturalistico e culturale di cui gode la terra agrigentina. Per l’occasione, durante la prestigiosa Fiera Internazionale, la Cna Nazionale, su input del livello provinciale e regionale, ha programmato, nell’ambito degli eventi e delle attività promozionali, la presentazione del progetto “Agrigento, capitale italiana della cultura 2025”.

A Rimini interverrà il sindaco della città dei templi, Francesco Miccichè, che ha accolto l’invito con soddisfazione ed entusiasmo. “Ringrazio la Confederazione, e in particolar modo i vertici territoriali, per l’opportunità data alla città che ha bisogno di questi modelli virtuosi di collaborazione – afferma il sindaco – si tratta di un contest di grande rilievo e di notevole impatto, sia per la quantità e la qualità delle presenze sia per i riflessi e gli effetti che potrà avere in termini di ricaduta turistica ed economica per la nostra comunità”. “L’offerta turistica con al centro il valore dell’esperienza – sottolineano il presidente e il segretario territoriale, Francesco Di Natale e Claudio Spoto – rappresenta un nuovo format che trova grande riscontro in Italia, ma anche e soprattutto fuori dallo Stivale. Vogliamo offrire il nostro fattivo contributo per attrarre, nell’agrigentino, l’interesse dei turisti che amano mettere le “mani in pasta” e tornare a casa con un bagaglio di forti emozioni, oltre che conoscere meglio, da un diverso punto di osservazione, il nostro immenso territorio con le sue straordinarie bellezze”. La novità di quest’anno è rappresentata dal “Post Tour” del TTG. Per 4 giorni, dal 13 al 16 ottobre, 8 buyer internazionali verranno ad Agrigento, ospiti della Cna, per toccare con mano quanto raccontato, a Rimini, attraverso i percorsi, realizzati con il contributo di Daniela Salemi, tour operator e presidente territoriale di Cna Turismo Esperienziale.