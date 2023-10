Panico nella zona di Corso Tukory ieri a Palermo Si è appreso di due furti in casa nelle ore in cui l’attenzione era concentrata sugli evebti pubblici con il presidente della repubblica. Il primo colpo ha creato panico in corso Tukory perchè messo a segno da un giovane che si è arrampicato al secondo piano mentre la proprietaria era sotto la doccia. Il giovane che pare abbia già ripulito diversi appartamenti in centro è entrato in casa e ha portato via un computer, denaro contante e tre hard disk portatili. Un secondo furto in via Vito d’Ondes Reggio non distante dal primo colpo. Qui il ladro ha portato via gioielli per un valore di cinque mila euro.

proprio in questo colpo il ladro ha portato via le foto della famiglia conservate negli hard disk.

L’appello della vittima del furto, “Foto di famiglia inestimabili”

“Ci sono tutte le foto dei nostri figli, dei parenti, delle ricorrenze – dice la vittima del furto – se qualcuno, magari comprando in un mercatino gli hard disk si accorgesse che dentro ci sono le nostre foto, ce le faccia avere. Per me sono inestimabili, non ho più un’immagine dei miei tre figli e di mio marito”. Gli hard disk sono di marca Western Digital di colore nero con una capienza di un terabyte ciascuno. Se qualcuno ne entrasse in possesso può contattare la polizia.

Sul posto sono intervenute le volanti e gli specialisti della scientifica. A quanto si apprende il ladro ha lasciato nell’appartamento un paio di occhiali da sole e un cappellino blu con la scritta “Palermo”.

Nel fuggire, infine, il ladro si sarebbe ferito, visto che alcune gocce di sangue sono state trovate nell’appartamento. La polizia ha acquisiti anche i filmati delle telecamere del palazzo in cui si vede il ladro fuggire con sottobraccio il computer e gli hd della vittima.