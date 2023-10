“Chiediamo che vengano assicurati in continuita’ servizi sanitari territoriali di base e che l’ospedale di Canicatti’ sia reso efficace ed efficiente assicurando i livelli essenziali di assistenza, come previsto da atti di legge europea, nazionale, regionale e dagli atti aziendali dell’Asp di Agrigento, non assolutamente rispettati, causando disservizi, rischio di perdita della vita o di gravi conseguenze a danno della salute, migrazione verso altri ospedali con costi ingenti a carico del paziente e delle famiglie”. Cosi il comitato civico pro ospedale Barone Lombardo di Canicatti’ che, insieme ai cittadini dei comuni di Canicatti, Castrofilippo, Naro, Camastra, Ravanusa, Campobello di Licata, Grotte, Racalmuto, Delia, Serradifalco scenderanno in piazza giorno 21 ottobre a Canicattì appuntamento in Piazza IV Novembre al fine di sollecitare l’assessorato alla sanità ad attenzionare le condizioni critiche in cui versa l’ospedale cittadino.

“Chiediamo che si effettuino i lavori gia’ previsti con urgenza e programmati di adeguamento e rimodulazione del pronto soccorso, adeguamento e rimodulazione del punto nascite, manutenzione straordinaria del complesso operatorio, riqualificazione energetica ed edile, aggiornamento tecnico del sistema antincendio, dotazione di apparecchi di monitoraggio e monitors multiparametrici e per test cardiopolmonare all’utic, adeguamento della sede di canicatti di via pietro micca per la realizzazione del cta e servizi territoriali”, si legge nella nota del Comitato pro ospedale che porta avanti già da tempo questa battaglia poichè “la tutela della salute e’ un diritto sancito e la condizione dei servizi prestati dall’Asp di Agrigento non trova alcuna logica spiegazione ne giustificazione fondata e credibile”.

A scendere in campo anche il Cartello sociale della provincia di Agrigento che oltre a richiamare l’attenzione sullo stato di salute dell’Ospedale di Canicattì richiamano l’attenzione sulla situazione più generale in cui si trova il sistema sanitario pubblico in Sicilia.