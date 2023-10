È morto nella notte a Favara all’età di 97 anni Nino Patti maestro della pasticceria tradizionale siciliana.

Iniziò a 16 anni a lavorare nel Caffè Amico come pasticcere, nel 1960 ne divenne il proprietario, cambiandone il nome in “Caffè Patti” nel quale è stato presenza costante fino alla fine.

Simbolo dei dolci tradizionali favaresi dalla pasta Elena all’agnello Pasquale.

Favara perde un suo figlio illustre. I funerali saranno celebrati alle ore 16 in chiesa Madre.