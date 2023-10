Imbratta con una bomboletta spray l’ingresso di un negozio e l’automobile dei titolari parcheggiata davanti l’esercizio commerciale. Non contenta, “armata” di un oggetto contundente danneggia anche la carrozzeria del veicolo. È successo ieri mattina in via Manzoni, nel centro di Agrigento. Protagonista della vicenda è una quarantenne agrigentina che adesso rischia una denuncia per danneggiamento e deturpamento. Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Il raid è avvenuto ieri mattina.

La donna si è presentata all’esterno del negozio e con una bomboletta ha imbrattato la porta di ingresso e l’automobile dei titolari dell’esercizio commerciale, una coppia di agrigentini. Alcuni residenti della zona hanno chiamato le forze dell’ordine con i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Agrigento che si sono portati sul posto. I militari dell’Arma, con non poca fatica, hanno riportato la calma. La donna è stata trasferita in ospedale.