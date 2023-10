LETTERA APERTA

Con la raccolta differenza, porta a porta della spazzatura , il servizio a Canicatti è molto migliorato ,molto meno la pulizia delle strade.

Pochi imbecilli hanno continuato a buttarla per strade. Perpetuando un immagine di sporcizia e di degrado della città,vergognosa e inaccettabile. Da subito, il tratto di strada che dal parcheggio di Padre Gioachino porta in contrada Montagna , attraversata, ogni giorno, da centinaia e centinaia di automobilisti, e’ sta prese d’assalto dagli incivili e trasformata in una discarica a celo aperto,con grave rischio igienico sanitario. Dall’inizio dell’estate la sporcizia, i cumuli di spazzatura, non solo domestica , e’ aumentato a dismisura. I sacchi non si buttano solamente nei bordi ma in mezzo la strada nell’indifferenza più totale e nessuno interviene.

Possiamo limitarci a dire: che schifo , vergogna ,condannare senza appello i deficienti e tutto rimane fermo,immutabile.

Qualche domanda. Sono solo gli incivili a provocare questo degrado o qualche servizio va rivisto? . Come mai l’impresa , i vigili urbani, le forze dell’ ordine non intervengono immediatamente a bloccare sul nascere questo scempio?. Neanche delimitare semplicemente i cumuli e dare un segnale : stiamo provvedendo, incivile pagherai.

E’ troppo chiedere una immediata pulizia della zona e ripristinare un minimo di decoro ?

Non ho dubbi che il Sindaco ,i sette assessori ,I 24 consiglieri amano la nostra città. Sono promotori di BELLEZZA e non aspetteranno la pioggia per bonificare La Strada della Munnizza.

Santo Sciortino