Nel vivo, a Camastra, la festa del patrono San Biagio. Lunedì: la giornata inizierà con l’alborata, alle ore 8, seguita da uno spettacolo itinerante della banda musicale “G. Mahler” alle 16. Alle 17, si terrà la Santa Messa, seguita dall’Adorazione Eucaristica e dal Vespro in onore di San Biagio. La serata culminerà con il concerto di Povia in Piazza Garibaldi alle 21,30, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana.

Giovanni Blanda